Конкурс на проект памятника Герою России Шаймуратову объявили в Уфе

В Башкирии проведут конкурс на лучший проект по созданию памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову, национальному герою республики, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Монумент установят на Советской площади в Уфе.

В конкурсе могут принять участие профессиональные скульпторы. Обязательное условие —привязка скульптурной композиции к местности и выполнение графической части проекта в объеме и составе, как того требуют условия конкурса.

Состязание будет проводиться в один тур. Скульпторы должны создать трехмерную модель памятника размером не менее 40 см. Для того чтобы сохранить анонимность авторов, материалам будут присваиваться специальные шестизначные номера, пишет ИА «Башинформ».

Сейчас на Советской площади реконструируется под парк имени генерала Шаймуратова. Стоимость работ оценивается в сумму, превышающую 500 млн рублей.

Минигали Шаймуратов — участник гражданской войны, сотрудник разведуправления Генштаба Красной армии, военный атташе в Турции, советник военкома в Китае. В годы Великой отечественной войны он командовал 112-й Башкавдивизией и погиб в 1943 году во время боев в Ворошиловградской области.

19 октября сообщалось о создании в Уфе градостроительного комитета. Он будет заниматься, в том числе, защитой памятников культуры, вопросами жилищного строительства и градостроительной концепцией.