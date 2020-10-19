Градостроительный совет создадут в Башкирии

В Республике Башкортостан планируют создать градостроительный совет. Новый госорган будет заниматься вопросами жилищного строительства, градостроительной концепции, защиты памятников культуры и другими. Об этом глава республики Радий Хабиров заявил на оперативном совещании.

По данным «МедиаКорСеть», решение о создании профильного совета было принято после проблем со строительством дома на улице Шота Руставели в Уфе. Теперь, по словам Хабирова, разрешение на строительство будет выдаваться только после его рассмотрения градостроительным советом.

«Целью указа является гармоничное взаимодействие республиканских и муниципальных властей при принятии решений о строительстве многоквартирных жилых домов», — заявил глава республики.

В слушаниях совета будут принимать участие строители и представители администраций.

Ранее сообщалось, что в Башкирии планируют внести три поправки в законопроект о земле, согласно которому участки переходят из ведения муниципалитетов в полномочия минземимущества республики.