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Горздрав Екатеринбурга проверит информацию об увольнении медиков из больницы

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Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга проверяет сообщения о массовом увольнении медицинских работников из городской больницы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу горздрава в четверг, 22 октября.

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«Мы проводим проверку по фактам, изложенным в СМИ. Запросили информацию у больницы», — сказала собеседница агентства.

Накануне портал Е1.ru писал, что за время первой волны коронавируса в России из Центральной городской клинической больницы № 1 Екатеринбурга уволились примерно 80 сотрудников, в основном медсестры и санитарки. По данным издания, в последний месяц из терапевтического отделения ушли почти все врачи и заведующая. Причиной увольнения портал называет конфликты с руководством больницы.

«В кулуарах идут разговоры о том, что наши сотрудники получали меньше выплат за работу с COVID-19, чем коллеги из других «ковидных» стационаров. Уволившиеся медики говорили, что руководство их не слышит», — сказал один из работников медучреждения.

В начале октября «Известия» писали, что Генпрокуратура активизировала работу по проверке фактов нарушения прав медработников, которым полагаются надбавки за работу в условиях COVID-19. За период с августа по сентябрь были восстановлены права 9751 сотрудника медучреждений, которым выплатили 7,9 млн рублей. Всего за время пандемии врачам удалось вернуть 1,731 млрд рублей надбавок.

В то же время отмечалось, что с 5 октября врачи стали выходить на пикеты в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Астрахани и других городах. Профсоюз работников здравоохранения «Действие» планирует обратиться к президенту России, в Минздрав, правительство и Генпрокуратуру с просьбой уточнить категории медиков, имеющих право на выплаты.

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