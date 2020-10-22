Студенты составят меню для алтайских школьников

Школьников Алтайского края будут кормить по меню, которые составят студенты. Варианты горячего питания для детей разработают молодые специалисты Алтайской академии гостеприимства.

Как пишет altapress.ru, конкурс «Школьное меню» стартовал в академии в сентябре. В нем участвуют студенты, которые занимаются по специальностям «Технология продукции общественного питания» и «Поварское и кондитерское дело». Они разрабатывают меню для школьников 7–11 лет и соревнуются в профессиональном мастерстве.

Конкурс проходит в трех номинациях: «Сезонное меню», «Сбалансированное меню» и «Рациональное меню». По словам организаторов, блюда должны соответствовать принципам щадящего питания, меню должно быть разнообразным, содержать полноценные белки и отвечать всем требованиям по организации питания детей.

Победителей выберут 30 октября, а лучшие варианты предложат использовать в региональных школах.

Агентство отмечает, что ранее родители школьников пожаловались на то, что их детей кормят в основном кашами и запеканками, а мяса почти нет. С 15 сентября в школах запустили новый вариант меню, но в приоритете по утрам оставили кашу.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил, почему около трети школьников жалуются на недоедание, а еще более 20% иногда испытывают подобное чувство. По словам Онищенко, дети подвергаются большой нагрузке во время учебного процесса, поэтому нуждаются в питании.