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Студенты составят меню для алтайских школьников

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Школьников Алтайского края будут кормить по меню, которые составят студенты. Варианты горячего питания для детей разработают молодые специалисты Алтайской академии гостеприимства.

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Как пишет altapress.ru, конкурс «Школьное меню» стартовал в академии в сентябре. В нем участвуют студенты, которые занимаются по специальностям «Технология продукции общественного питания» и «Поварское и кондитерское дело». Они разрабатывают меню для школьников 7–11 лет и соревнуются в профессиональном мастерстве.

Конкурс проходит в трех номинациях: «Сезонное меню», «Сбалансированное меню» и «Рациональное меню». По словам организаторов, блюда должны соответствовать принципам щадящего питания, меню должно быть разнообразным, содержать полноценные белки и отвечать всем требованиям по организации питания детей.

Победителей выберут 30 октября, а лучшие варианты предложат использовать в региональных школах.

Агентство отмечает, что ранее родители школьников пожаловались на то, что их детей кормят в основном кашами и запеканками, а мяса почти нет. С 15 сентября в школах запустили новый вариант меню, но в приоритете по утрам оставили кашу.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил, почему около трети школьников жалуются на недоедание, а еще более 20% иногда испытывают подобное чувство. По словам Онищенко, дети подвергаются большой нагрузке во время учебного процесса, поэтому нуждаются в питании.

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