Ранее неизвестные слюнные железы человека открыли ученые в Нидерландах

Ученые из Нидерландского института рака обнаружили в голове человека ранее неизвестную пару слюнных желез. Исследование опубликовал портал Science Direct со ссылкой на журнал Radiotherapy and Oncology.

Изначально медики проводили обследование пациентов с применением позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Им вводилась меченая радиоактивными изотопами глюкоза для выявления раковых опухолей.

Однако в результате исследования ученые обнаружили четвертую пару слюнных желез. При чем орган нашли у всех 100 пациентов, участвовавших в обследовании. Позднее открытие подтвердилось и в ходе вскрытия мужского и женского тел.

Четвертую пару слюнных желез не обнаружили ранее, так как она находится за трубным валиком глотки, то есть практически в центре головы. В результате железы назвали трубными.

Прежде считалось, что у человека только три крупные пары слюнных желез, а именного околоушные, подчелюстные и подъязычные, пишет «Федеральное агентство новостей».

7 октября сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудне. Они открыли технологию редактирования геномов СRISPR/Cas9, с помощью которого можно изменять с высокой точностью ДНК животных, растений и микроорганизмов.