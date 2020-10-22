Джаред Лето вновь сыграет Джокера в новом фильме Зака Снайдера

Американский певец и актер Джаред Лето вновь сыграет роль Джокера в новом фильме режиссера Зака Снайдера «Лига справедливости». Об этом в среду, 21 октября, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, Лето примет участие в досъемках, которые в настоящее время проводит режиссер. Предположительно, роль Лето будет связана с тем, что, согласно изначальному замыслу режиссеров и продюсеров, показанные в фильме Дэвида Эйера «Отряд самоубийц» события должны были отразиться и на сюжете «Лиги справедливости».

Как пишет REGNUM, в проекте также участвуют Бен Аффлек, Эмбер Хёрд и Рэй Фишер. Джокер в исполнении Джареда Лето упоминается в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Речь идет о моменте, в котором показывают испорченный костюм Робина.

В августе стало известно, что американский актер Бен Аффлек вновь вернется к исполнению роли Бэтмена в фильме о Флеше режиссера Андреса Мускетти. Постановщик также заявил, что у Аффлека будет возможность глубже раскрыть своего персонажа.