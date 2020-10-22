Прямой эфир

Джаред Лето вновь сыграет Джокера в новом фильме Зака Снайдера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский певец и актер Джаред Лето вновь сыграет роль Джокера в новом фильме режиссера Зака Снайдера «Лига справедливости». Об этом в среду, 21 октября, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, Лето примет участие в досъемках, которые в настоящее время проводит режиссер. Предположительно, роль Лето будет связана с тем, что, согласно изначальному замыслу режиссеров и продюсеров, показанные в фильме Дэвида Эйера «Отряд самоубийц» события должны были отразиться и на сюжете «Лиги справедливости».

Как пишет REGNUM, в проекте также участвуют Бен Аффлек, Эмбер Хёрд и Рэй Фишер. Джокер в исполнении Джареда Лето упоминается в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Речь идет о моменте, в котором показывают испорченный костюм Робина.

В августе стало известно, что американский актер Бен Аффлек вновь вернется к исполнению роли Бэтмена в фильме о Флеше режиссера Андреса Мускетти. Постановщик также заявил, что у Аффлека будет возможность глубже раскрыть своего персонажа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020