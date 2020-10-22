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Космонавты покинули аппарат корабля «Союз МС-16»

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Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди эвакуированы из приземлившегося спускаемого аппарата корабля «Союз МС-16». Трансляция ведется в четверг, 22 октября, на сайте Роскосмоса.

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Первым из аппарата достали Иванишина, а затем Вагнера и Кэссиди.

«Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Роскосмоса в Twitter.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже поздравил членов экипажа «Союза МС-16» с возвращением на Землю.

«На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов — с успешным завершением очередной пилотируемой миссии», — написал Рогозин в Twitter.

Ранее в этот же день корабль «Союз МС-16» с вернувшимися с Международной космической станции (МКС) двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане.

Полет на МКС продолжат россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Они вернутся на Землю в апреле 2021 года, пишет «Газета.ру».

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