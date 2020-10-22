Президент Колумбии сообщил о задержании главаря крупной банды
Президент Колумбии Иван Дуке сообщил о задержании одного из самых опасных преступников страны, который совершал преступления на протяжении 17 лет и еще недавно возглавлял группировку «Пелусос», в которую входят сотни вооруженных бойцов. Об этом глава государства написал в Twitter.
По его словам, в результате чувствительного удара колумбийской полиции по организованной преступности в Сантьяго-де-Норте-де-Сантандер, удалось захватить Ричара Арлея Диаса по кличке Кондор, главаря банды «Пелусос».
Задержанный причастен к убийствам социальных лидеров северо-востока страны, наркоторговле, вымогательствам, а также несет ответственность за террористические акты, добавил президент.
Операцию по захвату бандита провело в среду особое подразделение судебной полиции Dijín в деревне Эхандра. Арлей Диас был одним из самых разыскиваемых преступников в стране, за помощь в его поимке власти обещали вознаграждение.
21 октября власти США объявили о награде в $5 млн за информацию, которая поможет арестовать одного из лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» Уилвера Виллегаса Паломино.