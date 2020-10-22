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Ученые выявили способность ополаскивателей для рта убивать коронавирус

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Ученые из Медицинского колледжа штата Пенсильвания пришли к выводу, что средства для полоскания рта могут уничтожать коронавирус. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Journal of Medical Virology.

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Специалисты проанализировали несколько марок ополаскивателей для рта, однопроцентный раствор детского шампуня, который часто используется в США для промывания носовых пазух, подсоленную воду для промывания носа и медицинские средства для ополаскивания рта, содержащие перекись водорода.

Перечисленные средства добавлялись в воду, содержащую коронавирус. Веществу позволяли воздействовать на инфекцию в течение 30 секунд, одной минуты или двух минут. После этого раствор сильно разбавляли, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение вируса.

Получившимся разбавленным раствором ученые обрабатывали живые человеческие клетки, выращенные «в пробирке». Сохранившиеся в жидкости вирусы заражали эти клетки и со временем убивали их. Чем больше вирусных частиц оставалось в воде после дезинфекции ополаскивающими средствами, тем активнее вирус заражал клетки и размножался в них, а, следовательно, тем большее число клеток в итоге погибло.

Выяснилось, что однопроцентному раствору детского шампуня требуется две минуты, чтобы убить более 99,9% вирусных частиц. Некоторые ополаскиватели для рта справились с этой задачей за 30 секунд.

В настоящее время исследователи намерены провести клинические испытания методики. Планируется, что пациенты, которым поставлен диагноз COVID-19, будут ополаскивать рот и нос, после чего специальные тесты покажут, уничтожает ли эта процедура коронавирус на слизистых оболочках волонтеров.

В свою очередь, российские специалисты усомнились в эффективности данной методики. Как объяснила «Газете.Ru» терапевт Марина Казакова, средства, которые исследовали американские ученые, действуют как антисептики. Однако, учитывая, что в основном вирус проникает через слизистую носа, полоскание рта вряд ли поможет. При этом, по ее словам, используя все эти препараты, можно попросту пересушить слизистую оболочку носа или рта, что приведет к снижению уровня местного иммунитета.

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