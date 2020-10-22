Волков прокомментировал предстоящий бой Нурмагомедова и Гэтжи

Российский боец и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов является фаворитом в бою с американцем Джастином Гэтжи. Об этом заявил тяжеловес Александр Волков, который также выступит на турнире UFC 254 в Абу-Даби 24 октября.

По его словам, бой будет очень интересный, а если посмотреть на статистику, то в приоритете выглядит именно Нурмагомедов. Волков назвал его одним из самых доминирующих бойцов UFC, который за свою карьеру не проиграл практически ни одного раунда. Спортсмен также пожелал соотечественнику удачи.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и состоится в Абу-Даби. Встреча на «Бойцовском острове» станет главным событием турнира UFC 254. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Россиянин за всю карьеру одержал 28 побед и ни разу не проиграл. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 боя и потерпел два поражения в MMA.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Также 24 октября в рамках турнира UFC 254 Александр Волков встретится с американцем Уолтом Харрисом. 20 июня Волков провел бой против другого американского бойца Кертиса Блейдса на турнире UFC Vegas 3, прошедшего в Лас-Вегасе. Тогда решением судей победил американец.