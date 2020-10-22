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Госдеп одобрил возможную поставку Тайваню вооружений на $1,8 млрд

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Госдепартамент США одобрил возможные поставки вооружений Тайваню на сумму около $1,8 млрд.

По информации Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, речь идет о крылатых ракетах воздушного базирования SLAM-ER, установках реактивных систем залпового огня HIMARS и разведывательных датчиках для самолетов MS-110, передает ТАСС.

Ранее в октябре Госдепартамент сообщил, что США планируют поставить истребители-бомбардировщики и боеприпасы на общую сумму $27,2 млрд Финляндии. Речь идет о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 и о 50 самолетах F/A-18E/F.

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