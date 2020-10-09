США заявили о планах поставить Финляндии военные самолеты и боеприпасы на $27,2 млрд

США планируют поставить Финляндии истребители-бомбардировщики и боеприпасы на общую сумму $27,2 млрд. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили Госдепартамент США и ведомство Пентагона, отвечающее за поставки вооружения.

Как пишет ТАСС, речь идет о 64 истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 и о 50 самолетах F/A-18E/F. Финляндии также передадут двигатели и различные запчасти к вооружению.

Конгресс США уже уведомлен о новых контрактах.

В начале года власти Польши заключили соглашение с США на приобретение 32 истребителей пятого поколения F-35. В Пентагоне уточнили, что поставка F-35 даст Польше «значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США».