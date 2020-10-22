Импортеры просят оставить им возможность утилизировать отходы

Импортеры товаров просят сохранить за ними право утилизировать отходы продукции и упаковки своими силами, а не платить экосбор. Об этом говорится в коллективном письме представителей бизнеса вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко. С копией документа ознакомились «Известия».

Сегодня у импортеров есть выбор: перерабатывать отходы или платить экосбор. Это предусматривает расширенная ответственность производителей (РОП). Сейчас власти готовят проект концепции совершенствования РОП. В числе предложений — оставить импортерам лишь вариант уплаты экосбора, а возможность самостоятельной утилизации отходов от продукции исключить. Это зафиксировано в протоколе рабочей группы по подготовке проекта от 11 сентября 2020 года (есть у «Известий»).

Переработка выгоднее для компаний, поскольку импортеры могут оптимизировать свои расходы, утверждают представители бизнеса. Кроме того, импортеры и отечественные производители окажутся в неравных условиях, указали они.

Однако в аппарате вице-премьера сказали «Известиям», что действующая система показала свою неэффективность. Одна из проблем в том, что импортеры отчитываются за утилизацию спустя два года после ввоза продукции.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Сорное дело: импортеры просят оставить право утилизировать отходы