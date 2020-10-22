«Роскосмос» планирует создать группу спутников вместе с частным партнером

Группировка спутников «Арктика-КН» для наблюдения за акваторией Северного морского пути, которая способна получать информацию в различных диапазонах, может быть создана в рамках государственно-частного партнерства. Об этом во время выступления на совещании по развитию Севморпути под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в среду, 21 октября.

По его словам, для существенного повышения периодичности наблюдения на акватории Севморпути было предложено создать группировку универсальных спутников совместно с коммерческим партнером с целью повышения возможностей отечественной группировки. Отмечается, что «Арктика-КН» обеспечит получение информации как в радиолокационном и видимом, так и в инфракрасном диапазонах, пишет Рогозин на своей странице в Facebook.

В сентябре сообщалось, что российская частная компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» по заказу «Роскосмоса». Согласно материалам госкорпорации, на эскизный проект ракеты «Амур» на сжиженном природном газе и с возвращаемой первой ступенью, который подготовят к концу 2020 года, планируется потратить 407 млн рублей.

Компанию «КосмоКурс» создали для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Она получила лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность. Ожидается, что первый полет будет совершен в 2025 году — длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить $200–250 тыс.