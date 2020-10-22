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Дистанционный формат обучения используют 40% студентов в России

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В данный момент в России нет ни одного вуза, который бы в том или ином формате не применял дистанционный формат обучения, рассказал «Известиям» министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его данным, дистанционку так или иначе используют 40% студентов.

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Сегодняшняя ситуация отличается от весенней, отметил министр.

«Вузы зачастую сталкиваются с тем, что преподаватели, контактировавшие со студентами, у которых подтвердилось заболевание, вынуждены уйти на карантин. И они просто физически не могут появляться в университетах. Это является серьезным препятствием и основанием для того, чтобы вузы приняли решение перейти на дистанционный формат», — добавил глава ведомства.

При этом студентам предоставляется возможность работать в библиотеках, а также в лабораториях. Это связано с тем, что обучение естественно-научным специальностям имеет свою специфику.

Также Валерий Фальков считает, что сейчас необходимо в срочном порядке решать вопросы, связанные с недостаточной социализацией.

«Люди абсолютно по-разному реагируют на дистанционный формат обучения. От транслятивной педагогики, когда мы передавали знания, глядя в глаза друг другу, мы перешли к чему-то другому. И, хотим этого или нет, — но онлайн лучше, чем полное отсутствие взаимодействия и передачи знаний», — считает министр.

Подробнее — в интервью Валерия Фалькова «Известиям»:

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