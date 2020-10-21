США подарят Болгарии два списанных истребителя F-16

ВВС США собираются передать Болгарии на безвозмездной основе два выведенных из эксплуатации истребителя-бомбардировщика F-16. Об этом сообщила в среду, 21 октября, газета «24 часа» со ссылкой на американское посольство в Софии.

По данным диппредставительства, истребители передадут сразу после того, как будет получено одобрение Конгресса.

«По просьбе болгарского правительства эти два самолета будут предоставлены в соответствии с программой «Передача излишков продукции военного назначения зарубежным странам» для знакомства с техникой и обучения технического персонала болгарских ВВС», — приводит издание заявление американской стороны.

Отмечается, что истребители будут подарены в связи с покупкой Болгарией восьми самолетов F-16 Block 70 у компании Lockheed Martin.

В августе 2019 года Болгария перевела американскому Агентству по оборонному сотрудничеству и безопасности сумму в размере $1,2 млрд за восемь многоцелевых истребителей F-16 Block 70 и необходимого для них оборудования и вооружения.

Законы о ратификации договоров о покупке восьми F-16 Block 70 у американской Lockheed Martin вступили в силу 30 июля. Обязательным условием сделки была предоплата в 100%. Контракт также предусматривает строительство заводов по ремонту оборудования истребителей и сотрудничество со специалистами из США, поставку боеприпасов, в том числе ракет класса «воздух–воздух».

Ожидается, что первые шесть самолетов будут доставлены в Болгарию до конца 2023 года, а остальные — в начале 2024 года. За это время на территории страны должна быть подготовлена наземная база по обслуживанию истребителей, обучены пилоты и технический персонал.

В Госдепартаменте отметили, что сделка будет способствовать задачам внешней политики США, а также укреплению безопасности ее партнера и НАТО в целом.