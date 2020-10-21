Стала известна дата вручения премии «Грэмми»

Очередная церемония вручения американской музыкальной премии «Грэмми» состоится 31 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей награду.

Отмечается, что премия будет вручаться в 84 номинациях. Оглашение номинантов запланировано на 24 ноября.

«63-я церемония вручения «Грэмми» будет транслироваться с высокой четкостью и объемным звуком телекомпанией CBS в воскресенье, 31 января, в 20.00 по времени восточного побережья (04:00 мск 1 февраля. – Ред.)», — говорится в сообщении.

Предыдущая церемония состоялась 26 января 2020 года.

Ранее в октябре стало известно, что альбом российского исполнителя Леонида Агутина La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях.