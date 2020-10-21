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Народный проект «Дороги Мурманска» запустили в Заполярье

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Правительство Мурманской области и городская администрация запустили народный проект «Дороги Мурманска». Жители смогут рассказать о том, какие дороги необходимо ремонтировать со следующего года.

На предложенных магистралях эксперты и общественники выберут наиболее поврежденные участки, сообщает ИА «Би-порт». Финальное голосование пройдет на портале «Наш север».

«В этом году мы сделали несколько важных выводов, которые помогут улучшить систему ремонта дорожной сети в будущем: мы будем строже относиться к соблюдению требований качества, поменяем подход к работе с подрядчиками», – отметил вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.

В настоящее время в Мурманске ремонтируют дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу года в городе должны привести в порядок 26 дорог. Асфальт должен появиться на трассах до первого снега. На улице Солнечная работы продолжатся уже в следующем году.

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