Народный проект «Дороги Мурманска» запустили в Заполярье

Правительство Мурманской области и городская администрация запустили народный проект «Дороги Мурманска». Жители смогут рассказать о том, какие дороги необходимо ремонтировать со следующего года.

На предложенных магистралях эксперты и общественники выберут наиболее поврежденные участки, сообщает ИА «Би-порт». Финальное голосование пройдет на портале «Наш север».

«В этом году мы сделали несколько важных выводов, которые помогут улучшить систему ремонта дорожной сети в будущем: мы будем строже относиться к соблюдению требований качества, поменяем подход к работе с подрядчиками», – отметил вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.

В настоящее время в Мурманске ремонтируют дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу года в городе должны привести в порядок 26 дорог. Асфальт должен появиться на трассах до первого снега. На улице Солнечная работы продолжатся уже в следующем году.