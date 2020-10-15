Порядка 30 дорог отремонтируют в Мурманске к концу 2020 года

В Мурманске ремонтируют дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу года в городе должны привести в порядок 26 дорог. На улице Солнечная работы продолжатся уже в следующем году.

Как рассказал ИА «Би-порт» вице-губернатор Юрий Сердечкин, на 21 объекте дорожное покрытие уже полностью уложено. На двух — частично. Асфальт должен появиться на трассах до первого снега. Подрядную организацию просят направить все свои силы на два сложных объекта.

Речь, в частности, идет об улице Инженерной, где работы усложняет необходимость дополнительного переоборудования сетей. В ближайшее время там установят ограждения в соответствии с просьбами местных жителей.

На улице Нахимова уплотняют щебеночный слой проезжей части. На объекте большое количество техники, что говорит о том, что подрядчик сохраняет высокий темп работы.

Агентство напоминает, что изначально планировалось сдать все дорожные объекты Мурманской области до 1 сентября. Затем были установлены новые сроки — до первого снега.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в этом году должны устранить 11 очагов аварийности на трассах. Работы завершили на подъезде к Североморску и на участке дороги Мишуково–Снежногорск. В частности, там установили сигнальные столбики и дублирующие знаки.