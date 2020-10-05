Ремонт дорог по нацпроекту завершается в Мурманске

В Мурманске ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнили на 90%. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

Работы на магистралях завершаются с отставанием от графика. Причина — недостаточность производственных мощностей подрядных организаций, передает ИА «Би-порт». «С учетом сорванных сроков прошу администрацию Мурманска активизировать претензионную работу с подрядчиками», — сказал Сердечкин.

Полностью завершен ремонт на улицах Морская, Ушакова, Горького, Советская, Героев Североморцев. Практически выполнены работы на Бабикова, Щербакова и проезде вдоль 302-го квартала. На улице Героев Рыбачьего проводится холодная регенерация, на улице Марата — фрезерование оставшегося участка.

В Мурманской области на этот год запланирована ликвидация 11 очагов аварийности на трассах. По данным на 25 сентября, дорожники устранили два места концентрации ДТП. Работы выполнили на подъезде к Североморску и на участке дороги Мишуково–Снежногорск. В частности, там установили сигнальные столбики и дублирующие знаки.