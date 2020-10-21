Мост через реку Белую в Уфе построили наполовину

Готовность строящейся переправы через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе превышает 52%. Работы ведутся в соответствии с графиком. Опоры мостового перехода с № 1 по № 5 выполнены в полном объеме, ведутся работы по сооружению опор №6 (85%) и № 7 (80%), сообщил заместитель генерального директора АО «Уралмостострой» Василий Чекуров.

На объекте ведутся работы по укрупнительной сборке, монтажу, автоматической сварке пролетных строений с последующей надвижкой в сторону города на правый берег. В частности, уже произведено два этапа надвижки пролетного строения общей протяженностью 80,5 м. Все отделочные работы по сооружению опор будут завершены до наступления холодов, сообщает ИА «Башинформ». На объекте трудятся около 270 мостостроителей.

Сооружение возводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже в следующем году по мосту протяженностью 688 м будет организовано одностороннее движение в направлении Уфа–Аэропорт по три полосы движения. После этого старый арочный мост 1956 года постройки закроется на реконструкцию.

В сентябре глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в соцсетях, что Восточный выезд из Уфы на трассу М-5 «Урал» планируют открыть в конце 2023 года. Он посетил место стройки и запечатлел работы. По его словам, это достаточно сложный и крупный транспортный проект Приволжского федерального округа.