В Nord Stream 2 AG высказались по поводу новых санкций США. В компании заявили, что не могут комментировать потенциальные последствия для компаний. Однако подчеркнули, что если санкции введут, то они затронут свыше 120 фирм из стран ЕС.

Во вторник США расширили список запретов против «Северного потока – 2». Американцы распространили на проект действие пакета PEESA «О защите энергетической безопасности Европы». Теперь под санкции подпадают компании по оснащению судов на проекте, в том числе те, кто предоставляет оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.