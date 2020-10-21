Хуснуллин заявил о планах введения в Крыму специального инвестрежима

Правительство России прорабатывает вопрос введения в Крыму специального инвестиционного режима. Об этом 21 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Также, Владимир Владимирович, мы ведем проработку вопроса введения режима осуществления специальной инвестиционной деятельности на территории Крыма и Севастополя в целях расширения возможности привлечения акционерного капитала», — сказал он.

Ранее, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предоставляющих льготы для бизнеса в Арктике.

Так, согласно закону «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», к арктической зоне относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также отдельные районы Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Предполагается, что управляющая компания будет заключать с юридическими лицами соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и вести реестр резидентов арктической зоны.

Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, вводится нулевой НДС на работы по ледокольной проводке морских судов. Налогоплательщик, который получил статус резидента Арктической зоны РФ, имеет право на уменьшение суммы налога, исчисленного при добыче таких полезных ископаемых, как товарные руды, горючие сланцы, черные, цветные и редкие металлы, различные виды неметаллического сырья, алмазы, при условии, что добыча велась на новом участке недр.