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В Роскачестве выбрали самый эффективный стиральный порошок

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Эксперты Роскачества провели исследование семи марок стирального порошка для цветного белья, таких как «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX.

Специалисты проверили, как порошки отстирывают моторное масло, пот, молоко, кровь, крахмал, чай и глину.

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C точки зрения российских стандартов все товары оказались качественными и безопасными, говорится в сообщении, поступившем «Известиям».

Стиральный порошок «Аист» занял первое место рейтинга и получил право претендовать на получение российского Знака качества.

Согласно рейтингу Роскачества, Dosia и Ariel получили 4,74 балла. Им предъявляются замечания к зольности.

Высокая зольность говорит о том, что на ткани при стирке оседает много минеральных веществ из порошка, а значит, после нескольких стирок ткань становится жесткой и грубой.

Этот показатель не регламентируется на законодательном уровне, но входит в опережающий стандарт Роскачества. Согласно установленным нормам, зольность не должна быть выше 1%. У Dosia и Ariel зольность чуть выше — 1,1%.

Persil получил оценку 3,62 балла. Стирка этим порошком ведет к посерению ткани.

Порошку Тide присвоили также 3,62 балла. Стирка с Tide ведет не только к посерению ткани, но порошок не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения, согласно результатам исследования.

Торговая марка «Миф» получила 3,44 балла. Порошок не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения, в нем выявлены посерение ткани и высокая зольность относительно нормативов Роскачества.

Порошок BiMAX не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения, также выявлены посерение ткани и повышенная зольность.

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