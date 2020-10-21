Полицейского в Петербурге арестовали по подозрению в побоях и грабеже

По подозрению в избиениях и грабеже в Санкт-Петербурге арестовали полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов города в среду, 21 октября.

«Приморский районный суд Петербурга арестовал оперативника Сергея Иванченко, который в ходе розыска преступника совместно с другими сотрудниками УМВД избил и ограбил мужчину», — говорится в сообщении.

По информации следствия, оперуполномоченный Иванченко, находясь в подъезде дома в Дмитровском переулке в ходе розыска подозреваемого, вместе с другими сотрудниками полиции нанесли некоему мужчине несколько ударов по телу и голове. Затем они забрали у пострадавшего банковскую карту и сняли с нее 13 тыс. рублей.

Чтобы скрыть содеянное, Иванченко составил на пострадавшего протокол об административном правонарушении, которого тот не совершал.

19 октября Иванченко задержали до 5 декабря. Он подозревается в совершении преступлений о превышении полномочий (п «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ), грабеже (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Накануне стало известно, что в отношении неустановленных сотрудников полиции Москвы, отнявших 8 тыс. рублей у сына главного редактора сайта женского журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной, завели уголовное дело.

Инцидент произошел 30 сентября. 16-летнего сына Великиной ограбили мужчины в форме полицейских на машине ППС у станции метро.

Сотрудники ППС вызваны на допрос, чтобы пройти проверку на полиграфе, они написали встречное заявление и обвинили женщину в клевете.