На полицейских завели дело за ограбление сына главреда сайта Cosmopolitan

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело на неустановленных сотрудников полиции Москвы, отнявших 8 тыс. рублей у сына главного редактора сайта женского журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной. Об этом 20 октября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Данный инцидент произошел 30 сентября. Великина рассказала, что ее 16-летнего сына ограбили полицейские около станции метро «Шаболовская». Подросток шел от репетитора и курил, когда к нему подъехала машина ППС. Полицейские потребовали от юноши остановиться, обыскали его и, угрожая поставить на учет, заставили отдать им 8 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

В пресс-службе главка столичной полиции в тот же день сообщили, что в связи с обращением Великиной проводится внутренняя проверка.

В итоге двое сотрудников ППС были вызваны на допрос, чтобы пройти проверку на полиграфе. Полицейские написали встречное заявление и обвинили женщину в клевете.

По итогам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий». Вместе с тем в материалах дела пока нет подозреваемых и дело возбуждено по факту.

В свою очередь, телеканал РЕН ТВ также сообщал подробности инцидента, рассказанные самим подростком. Со слов школьника, когда рядом с ним остановился экипаж ППС, он испугался и бросился бежать, но на приказ сотрудников полиции остановился. К нему подошли двое мужчин в форме и попросили открыть рюкзак, в котором были тетрадки и 8 тыс. рублей — на занятия с репетитором. По словам сына Великиной, полицейские предложили отвезти его в отделение, где мальчика обыщут и могут «что-нибудь найти». После этой угрозы отняли 8 тыс. рублей и отпустили.