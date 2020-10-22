Дальневосточный гамбит: холдинги вступили в борьбу за аэропорт Благовещенска

Борьба крупных холдингов за аэропорт Благовещенска может приостановить его реконструкцию на неопределенный срок. 22 октября ФАС рассмотрит жалобу на итоги конкурса по управлению воздушной гаванью, рассказали «Известиям» в ведомстве. Конкурс выиграл тандем «Аэропортов регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорта» Романа Троценко, ранее соперничавших по другим проектам. Конкуренты сочли это нарушением и пожаловались в антимонопольный орган (документы есть у «Известий») . Помимо Благовещенска, сегодня идет борьба и за аэропорт Южно-Сахалинска. Именно эти воздушные гавани — наиболее ценные из дальневосточных аэропортов, которые пока остаются без инвесторов, говорят эксперты.

Жалобный день

Жалобы на итоги конкурса по выбору управляющей компании аэропорта Благовещенска в ФАС поступили от «Дальневосточной концессионной компании» (ДКК) и «КрасИнвеста».

— Их рассмотрение запланировано на 22 октября. Оценка доводов жалобы может быть дана по итогам ее рассмотрения, — рассказали «Известиям» в ФАС .

В конце сентября министерство транспорта Амурской области объявило победителя конкурса на право управления аэропортом. Им стало «АБС» — совместное предприятие «Аэропортов регионов» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) и «Новапорта» (входит в AEON Романа Троценко). Аэропорт будет передан в концессию на 30 лет. В течение первых пяти лет «АБС» вложит в него не менее 7 млрд рублей. На эти деньги будут построены новый пассажирский терминал и грузовой комплекс.

Дальневосточный гамбит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если проект будет реализован, он станет прецедентом сотрудничества двух холдингов — прежде они выступали только как конкуренты. Без учета аэропорта Благовещенска «Аэропорты регионов» сегодня контролируют семь воздушных гаваней (в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском). «Новапорт» — 18 аэропортов (в Чите, Челябинске, Томске, Тюмени, Калининграде и других городах). Третий крупный игрок российского рынка «Базэл Аэро» (контролируется Олегом Дерипаской, говорят источники на рынке) напрямую владеет аэропортами Краснодара, Сочи, Анапы, имеет долю в аэропорте Владивостока. Источники «Известий» также утверждают, что Олег Дерипаска контролирует и аэропорт Красноярска. При этом в «Базэл Аэро» всегда подчеркивали, что не имеют отношения к этой воздушной гавани.

В 2019 году аэропорт Благовещенска обслужил 560 тыс. пассажиров. Это на 33,5% больше, чем в 2018-м, что считается очень высокой динамикой. Одна из причин такого роста, вероятно, строительство Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный недалеко от Благовещенска. Завод станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа.

О чем спорим

«КрасИнвест» (владеет контрольным пакетом аэропорта Красноярска) планировал вложить в развитие аэропорта Благовещенска 11,6 млрд рублей, из которых 5,7 млрд рублей — на первом этапе.

В жалобе, направленной компанией в ФАС, говорится, что предложение «АБС» не соответствует требованиям конкурсной документации.

«АБС» не может считаться добросовестным, поскольку его участие в конкурсе обеспечено за счет консолидации усилий и объединения ресурсов учредителей «Новапорт Холдинг» и АО УК «Аэропорты регионов», являющихся конкурентами на рынке аэропортовых активов, которые отказались от конкуренции между собой и действовали координированно, что противоречит требованиям закона о защите конкуренции», — говорится в жалобе.

Дальневосточный гамбит Фото: ТАСС/Ленц Артем

Комиссия могла не принять гарантии «Новапорта» и «Аэропортов регионов» как должные при квалификации для участия в конкурсе, сказали «Известиям» в «КрасИнвесте». В компании напомнили, что в аналогичном конкурсе по аэропорту Нового Уренгоя «Новапорт» и «Аэропорты регионов» выступали в качестве конкурентов, тогда победила структура «Реновы».

В «КрасИнвесте» выразили сомнение, что «АБС» обладает должными компетенциями в аэропортовой отрасли: фирма не ведет предпринимательскую или иную экономическую деятельность и, с высокой степенью вероятности, не имеет достаточных активов. В компании добавили, что смысла в дальнейших конкурсах на аэропортовые активы нет: ни одному из участников рынка не под силу конкурировать с «АБС».

ДКК на 100% принадлежит АО «Хабаровский аэропорт», которым управляет «УК «Комакс» местного предпринимателя Константина Басюка. Компания предлагала вложить в аэропорт Благовещенска 7,6 млрд рублей, но только ко второму кварталу 2035 года. Она также направила жалобу в УФАС по Амурской области.

В «Аэропортах регионов» отказались от комментариев. В «Новапорте» и Росавиации не прокомментировали ситуацию. «Известия» также направили запрос в правительство Амурской области.

Соседняя гавань

Параллельно на Дальнем Востоке разворачивается еще одно противостояние — за аэропорт Южно-Сахалинска. Летом «Аэропорты регионов» договорились с властями субъекта о строительстве нового терминала. Но в конце августа ФАС объявила о проведении проверки на правомерность заключения такого соглашения в отсутствие конкурса. В ФАС не ответили «Известиям» на вопрос об итогах этой проверки. Источники газеты в отрасли говорят, что интерес к активу также проявляет «Базэл».

Дальневосточный гамбит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Борьба холдингов между собой ранее уже приводила к заморозке инвестпроекта. Так, в начале 2019 года было заморожено строительство нового терминала Иркутска из-за расследования ФАС. Ранее власти региона без конкурса заключили с «Новапортом» и «Рампортом» соглашение о развитии воздушной гавани. Вопрос о выборе инвестора и возобновлении работ до сих пор остается открытым.

Последняя ценность

Аэропорты Южно-Сахалинска и Благовещенска остались самыми привлекательными свободными активами на Дальнем Востоке для специализированных игроков, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

— Жители Сахалина не имеют наземного сообщения с материковой частью страны и обречены на использование авиатранспорта. При этом довольно высокий уровень доходов в регионе позволяет формировать платежеспособный спрос на авиауслуги, — объясняет эксперт.

Благовещенск расположен на границе с Китаем, потенциал его аэропорта связан с трансграничной торговлей и туризмом, считает Олег Пантелеев. По его словам, речь не о создании транзитного узла, а скорее конечной точки, от которой возможен беспересадочный разлет по ряду городов России.

Дальневосточный гамбит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Авиакомпания Red Wings, которая в ближайшие годы планирует активно расширять парк за счет самолетов SSJ100, рассматривала Благовещенск как одну из точек базирования части своего флота, добавил Олег Пантелеев .

По словам эксперта, в случае удовлетворения ФАС жалоб компаний срок реализации проектов увеличится. При этом очевидно, что региональные власти постараются не затягивать процесс обновления инфраструктуры.