Оживленную сельскую дорогу отремонтировали в Ставропольском крае

Дорогу между четырьмя населенными пунктами отремонтировали в Ставропольском крае. Финансирование составило 24 млн рублей.

По данным правительства Ставрополья, дорога Арзгир–Мирное соединяет четыре населенных пункта в Арзгирском районе. Протяженность участка составляет 3 км. Ежедневно по дороге проезжает около 1 тыс. автомобилей, в связи с чем власти обозначили важность ремонта. Об этом сообщает NewsTracker.

На трассе заменили дорожное полотно и обустроили обочины. Также на асфальт нанесли разметку.

Ранее сообщалось, что в Томской области в 2021 году планируют отремонтировать 200 км автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».