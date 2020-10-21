Прямой эфир

В Нижегородский кремль доставили колокола для новой часовни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для строящейся в Нижегородском кремле часовни отлили 15 колоколов общим весом более 12,5 тыс. кг. Их изготовили на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в Тутаеве. В настоящий момент инструменты звонницы выставили около строящейся часовни рядом с созданными ранее часами.

Впоследствии они станут частями курантов, которые будут издавать бой в определенной мелодической последовательности. Будут звучать различные мелодии наподобие исполняемых на Спасской башне Московского Кремля, сообщает ИА «НьюсНН».

В конце сентября в Нижегородском кремле освятили колокола для Никольского домового храма, который восстанавливают в преддверии юбилея города. Инициатором выступила РПЦ. Раньше в здании находились гараж и складские помещения. Звонница для храма состоит из 10 колоколов. Самый большой из них весит 460 кг.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020