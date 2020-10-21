В Нижегородский кремль доставили колокола для новой часовни

Для строящейся в Нижегородском кремле часовни отлили 15 колоколов общим весом более 12,5 тыс. кг. Их изготовили на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в Тутаеве. В настоящий момент инструменты звонницы выставили около строящейся часовни рядом с созданными ранее часами.

Впоследствии они станут частями курантов, которые будут издавать бой в определенной мелодической последовательности. Будут звучать различные мелодии наподобие исполняемых на Спасской башне Московского Кремля, сообщает ИА «НьюсНН».

В конце сентября в Нижегородском кремле освятили колокола для Никольского домового храма, который восстанавливают в преддверии юбилея города. Инициатором выступила РПЦ. Раньше в здании находились гараж и складские помещения. Звонница для храма состоит из 10 колоколов. Самый большой из них весит 460 кг.