Колокола для Никольского домового храма освятили в Нижнем Новгороде

В Нижегородском кремле освятили колокола для Никольского домового храма, который восстанавливают в преддверии юбилея города. Инициатором выступила РПЦ. Раньше в здании находились гараж и складские помещения.

«Этот комплекс — манеж с домовой Никольской церковью — имеет большую историческую и градостроительную ценность. Он напоминает о важной части жизни Нижнего, связанной с Аракчеевским кадетском корпусом», — сказал глава региона Глеб Никитин.

Звонница для храма состоит из 10 колоколов. Самый большой из них весит 460 кг, отмечает ИА «НьюсНН».

Напомним, из регионального бюджета выделят 2,5 млрд рублей на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода. Деньги пойдут на благоустройство 11 объектов, в том числе территории кремля.

Ранее разработали проект реконструкции Окской набережной. Планируется создать три уровня, так как территория на правом берегу реки между Молитовским и Канавинским мостами имеет сильный наклон.