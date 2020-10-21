Центр управления регионом в Липецкой области обработал 3 тыс. заявок

Центр управления регионом (ЦУР) в Липецкой области обработал свыше 2,8 тыс. обращений с начала октября. Об этом сообщает областное правительство.

Топ-10 тем возглавило здравоохранение, коронавирусная инфекция и проблемы ЖКХ. В соцсетях сотрудники ЦУР отработали 1851 заявку. Еще 947 обращений поступило на портал «Развиваем Липецкую область вместе!», пишет LipetskMedia.

Часть вопросов решена, над некоторыми еще ведутся работы.

В июле сообщалось, что Минкомсвязь РФ предложила выделить 26,4 млрд рублей на создание центров управления регионов (ЦУР). В каждом субъекте откроют офисы — единое окно, которое будет получать и обрабатывать жалобы граждан, поступающие в электронном виде в госструктуры по всей стране, причем в ЦУР соберут не только обращения с официальных порталов, сайта госуслуг и горячих линий, но и упоминания в соцсетях и жалобы в мессенджерах. Предполагается, что это позволит найти самые болезненные точки и, решив проблемы, предотвратить их повторное появление.