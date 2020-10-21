Россияне в сентябре установили рекорд по оформлению ипотечных кредитов

Жители России взяли в сентябре 2020 года рекордные 194 тыс. ипотечных кредитов, это количество превышает прошлогодний показатель в 1,8 раза. Об этом сообщили аналитики «СберИндекса» и «ДомКлик», входящих в группу «Сбер».

Число выданных ипотечных кредитов в целом по России в сентябре стало рекордным, составив 194 тыс., что на 81% выше прошлогоднего показателя. Скорость роста выдач оказалась почти в два раза выше июля и августа (+45% год к году).

По мнению аналитиков, этот результат можно объяснить желанием россиян взять кредит в рамках льготной программы ипотечных кредитов под 6,5%, которая действует до 1 ноября 2020 года.

Но в середине октября президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года из-за непростой экономической ситуации. Минфин внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили по поручению президента России Владимира Путина. Она призвана поддержать россиян, желающих улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике из-за пандемии.

Согласно условиям, ставка по кредиту на покупку квартиры в новом доме составит 6,5%. Жители регионов могут рассчитывать на 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма 12 млн. Для продления программы правительство планирует увеличить финансирование в три раза, до 2,8 трлн рублей.