Путин предложил продлить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Об этом он сказал в среду на совещании с членами правительства.

«С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», — обратился президент к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В свою очередь, Мишустин ответил президенту, что программа может быть продлена до 1 июля следующего года. «Мы поддерживаем это, продлить эту программу с льготной ипотечной ставкой 6,5% до 1 июля. То, что вы сказали, считаем важным. И мы готовы быстро подготовить все необходимые соответствующие распоряжения», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что в рамках программы было выдано 220 тыс. кредитов на сумму 630 млрд рублей.

12 октября сообщалось, что программу льготной ипотеки планируют продлить до конца года. Согласно условиям, ставка по кредиту на покупку квартиры в новом доме 6,5%. Жители регионов могут рассчитывать на 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма 12 млн. Для продления программы правительство планирует увеличить финансирование в три раза, до 2,8 трлн рублей.