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В «Ростехе» рассказали об использовании российских микрофонов в Голливуде

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Микрофоны производства ПАО «Октава» (входит в «Ростех») используются на мероприятиях в Голливуде. Об этом говорится в интервью заместителя генерального директора госкорпорации Николая Волобуева для годового отчета «Ростеха», опубликованном 21 октября на сайте госкорпорации.

«Взять наше тульское ПАО «Октава» — один из лучших примеров конкурентоспособности звуковоспроизводящей продукции, в частности микрофонов. Мероприятия в Голливуде озвучиваются через микрофоны ПАО «Октава», —сказал он.

О каких именно мероприятиях в Голливуде идет речь, Волобуев не уточнил.

Ранее, 20 октября, стало известно, что холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», представил модуль, который способен обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по звуку.

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