В России представили вычисляющий беспилотники по звуку аппарат

Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», представил модуль, который способен обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по звуку. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации во вторник, 20 октября.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» на выставке «Интерполитех-2020» впервые представил модуль акустической разведки «Атака-Шорох», который позволяет обнаруживать летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку», — отмечается в релизе.

Запуск модуля в серийное производство запланирован на 2021 год.

«Атака-Шорох» оснащен сверхчувствительными микрофонами, которые определяют местонахождение беспилотника. Дальность обнаружения дронов зависит от внешнего шума и составляет от 150 м до 500 м.

Новинка «позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые скопления людей по характерным шумам» и может быть интегрирована в систему «Безопасный город» и индустриальные системы безопасности.

В «Ростехе» указывают, что это позволит, например, автоматически разворачивать камеры видеонаблюдения в направлении выявленного шума.

Аппарат можно интегрировать в систему радиопротиводействия БПЛА. Когда он распознает шум дрона, включится передатчик и произойдет подавление сигналов по управлению дронами.

Как рассказал «РИА Новости» конструктор НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») Дмитрий Золотых, при подавлении сигналов управления дронами они теряют управление и либо садятся в точке, где потеряли управление, либо возвращаются в точку старта.

Он добавил, что система обучаемая: в нее можно заложить данные о некоторых звуках, которые аппарат сможет выявлять.

Применять «Атаку-Шорох» можно на объектах повышенной опасности, например на крупных предприятиях и «предприятиях специального назначения».

В марте 2019 года «Росэлектроника» разработал новый комплекс противодействия гражданским беспилотникам «Атака-DBS», способный пресечь проникновение дронов на частную территорию.

В конце октября того же года в «Ростехе» заявили, что новинку успешно испытали на территории международного аэропорта имени Екатерины II в Краснодаре.