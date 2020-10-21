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Подросток пострадал в ДТП в Астраханской области

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В Астраханской области при опрокидывании машины и столкновении ее с ЛЭП серьезно пострадал подросток. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария произошла утром в среду, 21 октября, на трассе Волгоград–Астрахань. По предварительным данным, 18-летний водитель Kia Sephia потерял управление, машина вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в опору линии электропередачи, пишет «Астрахань 24».

В результате ДТП тяжело пострадал 18-летний молодой человек, который находился на пассажирском сиденье. Его госпитализировали с травмами внутренних органов и переломами костей таза.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

21 октября в Кирове шесть человек пострадали в результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем. Троих из них госпитализировали.

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