Депутаты одобрили поправки в закон о правительстве. Проект рассматривался во втором чтении. Документ призван закрепить поправки в Конституцию страны, за которые проголосовали россияне.

Согласно предложенным поправкам, депутаты Госдумы получат новые полномочия — при назначении премьер-министра и руководителей федеральных министерств их кандидатуры президент будет согласовывать с депутатами, такая же процедура для утверждения кандидатов на посты вице-премьеров. Назначение министров силового блока согласуют с сенаторами. Глава правительства сможет сам назначать своих замов. Поправки дают депутатам новые масштабные полномочия. В третьем, окончательном чтении проект рассмотрят через неделю.