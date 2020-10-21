Антиковидные наблюдатели начали работать на предприятиях Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о начале работы медицинских инспекторов на предприятиях республики в связи с распространением коронавируса. Антиковидные специалисты уже приступили к работе в «ГазпромНефтехимСалават», Туймазинском заводе пластиковых труб и УМПО.

Как напоминает «МедиаКорСеть», ранее инспекторы показали хорошие результаты по нераспространению коронавируса в системе просвещения. Хабиров поручил разработать проект «Медицинский инспектор», по которому каждое предприятие должно выбрать своего наблюдателя, проверяющего состояние сотрудников и соблюдение мер безопасности.

На прошлой неделе в Уфе отменили ярмарки выходного дня. Решение было принято на фоне увеличения темпов распространения коронавирусной инфекции.

Глава республики поручил обновить расписание общественного транспорта, чтобы не было скопления людей. Власти обсуждают возможность продажи масок рядом с остановками.