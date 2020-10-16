Ярмарки выходного дня отменили в Уфе

В Уфе отменили ярмарки выходного дня. Решение принято на фоне увеличения темпов распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующие рекомендации дал Роспотребнадзор по указу главы республики Радия Хабирова. Ярмарки должны были состояться в эти выходные, 17 и 18 октября. Администрация Уфы принесла извинения за доставленные неудобства.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», в Башкирии отмечен ежедневный рост выявленных случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. За последние 24 часа, по данным республиканского минздрава, зарегистрировано 73 новых случая коронавируса и 208 – пневмонии.

Глава Башкирии поручил обновить расписание общественного транспорта, чтобы не было скопления людей. Власти обсуждают возможность продажи масок рядом с остановками.

Кроме того, не исключено продление осенних школьных каникул.