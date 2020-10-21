Дату начала отопительного сезона утвердили в Ялте

Отопительный сезон в Ялте традиционно стартует на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по вопросам ЖКХ администрации города Вадим Рымарь.

«Планируем 26 октября приступить к подаче тепла в объекты социально-культурной сферы и прежде всего в детские сады и школы», — отметил он.

По информации Рымаря, на видеоселекторном совещании с Министерством ЖКХ вопросы отопления подробно обсуждались. Представитель департамента ЖКХ выразил уверенность, что проблем с подключением к подаче теплоносителя на старте отопительного сезона не возникнет, передает Крыминформ. «Что касается жилого сектора, будем смотреть по температурному режиму», — добавил он.

Объекты ЖКХ в 57 регионах России полностью готовы к отопительному сезону, сообщили 19 октября в пресс-службе МЧС РФ. На Крайнем Севере сейчас создаются резервы топлива на зиму, эта работа проделана на 92%.

Ранее в Калининграде объявили о досрочном старте отопительного сезона. Первыми тепло получили детские сады и школы.