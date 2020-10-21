Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Минстрой не видит рисков появления «пузыря» на рынке ипотеки в России
Экономика
Мишустин рассказал о привлекательности экономической зоны в Арктике
Мир
Парламент Киргизии одобрил снижение избирательного порога для партий
Происшествия
Упавший в реку под Вологдой вертолет достали из воды
Политика
В Кремле заявили о способности обеспечить Крым водой без Украины

Минстрой не видит рисков появления «пузыря» на рынке ипотеки в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риски появления «пузыря» на ипотечном рынке из-за продления льготной программы ипотеки со ставкой 6,5% до июля 2021 года отсутствуют, полагают в Минстрое. Об этом сообщил в среду, 21 октября, глава ведомства Владимир Якушев.

На жилье мое: в России хотят субсидировать аренду квартир малоимущим
На программу потребуется около 400 млрд рублей в год

Ипотечным «пузырем» называется ситуация на рынке ипотеки, когда быстрые темпы роста ипотечного кредитования приводят к тому, что заемщики не могут вернуть кредит.

«Раз такое решение принято о продлении и работе этого инструмента (программы льготной ипотеки), значит, пока с точки зрения «пузыря» нам ничего не угрожает, а дальше будем смотреть», — цитирует Якушева «Интерфакс».

По словам главы Минстроя РФ, главным регулятором на рынке ипотеки является Министерство финансов.

«Там работают достаточно серьезные профессионалы, за этим еще смотрит Центральный банк», — добавил Якушев.

Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили по поручению президента России Владимира Путина. Она призвана поддержать россиян, желающих улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике из-за пандемии.

Программа начала действовать в апреле и должна была закончиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года.

Согласно условиям, ставка по кредиту на покупку квартиры в новом доме составит 6,5%. Жители регионов могут рассчитывать на 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма 12 млн. Для продления программы правительство планирует увеличить финансирование в три раза, до 2,8 трлн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020