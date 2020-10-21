Минстрой не видит рисков появления «пузыря» на рынке ипотеки в России

Риски появления «пузыря» на ипотечном рынке из-за продления льготной программы ипотеки со ставкой 6,5% до июля 2021 года отсутствуют, полагают в Минстрое. Об этом сообщил в среду, 21 октября, глава ведомства Владимир Якушев.

Ипотечным «пузырем» называется ситуация на рынке ипотеки, когда быстрые темпы роста ипотечного кредитования приводят к тому, что заемщики не могут вернуть кредит.

«Раз такое решение принято о продлении и работе этого инструмента (программы льготной ипотеки), значит, пока с точки зрения «пузыря» нам ничего не угрожает, а дальше будем смотреть», — цитирует Якушева «Интерфакс».

По словам главы Минстроя РФ, главным регулятором на рынке ипотеки является Министерство финансов.

«Там работают достаточно серьезные профессионалы, за этим еще смотрит Центральный банк», — добавил Якушев.

Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили по поручению президента России Владимира Путина. Она призвана поддержать россиян, желающих улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике из-за пандемии.

Программа начала действовать в апреле и должна была закончиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года.

Согласно условиям, ставка по кредиту на покупку квартиры в новом доме составит 6,5%. Жители регионов могут рассчитывать на 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма 12 млн. Для продления программы правительство планирует увеличить финансирование в три раза, до 2,8 трлн рублей.