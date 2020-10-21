Автор досье на Трампа сообщил об опасениях за свою жизнь

Уроженец СССР аналитик Игорь Данченко, которого считают источником компромата на президента США Дональда Трампа, заявил, что опасается за свою жизнь и может подать в суд на главу американского государства. Об этом в среду, 21 октября, сообщает The Guardian.

По словам «российского агента», он стал жертвой клеветнической кампании, и подчеркнул, что не имеет отношения к Москве. Данченко также намерен подать в суд на Трампа — его адвокат Марк Шеймел направил юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне письмо с требованием прекратить противоправные действия. В письме говорится, что американский лидер поддержал «совершенно необоснованную ложь», которая нанесла ущерб профессиональной репутации Данченко и «поставила его жизнь под угрозу».

«Я боюсь за свою жизнь. Хочу, чтобы с моим здоровьем всё было в порядке, хочу остаться живым», — заявил мужчина.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Кристофера Стила — главу лондонской фирмы экс-сотрудников британских спецслужб. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе.

На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн.

В июле текущего года американские СМИ рассекретили личность «источника» Стила. По их данным, им оказался аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии.

В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом», а через некоторое время Трамп разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Данченко — «российский агент».