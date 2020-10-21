В США за сутки выявили более 60 тыс. случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось в США за последние сутки более чем на 60 тыс. Это следует из данных, опубликованных в среду, 21 октября, на сайте Университета Джонса Хопкинса.

С начала эпидемии в Соединенных Штатах коронавирусом заболели более 8,2 млн человек. Число летальных исходов из-за COVID-19 в стране выросло до 221 083, уточняет RT.

Ранее 19 октября президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на высших чиновников американской системы здравоохранения, в том числе и директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он назвал его деятельность «катастрофой». Глава Белого дома отметил, что уволил бы инфекциониста, если бы это не вызвало столько негатива в прессе.

По мнению Трампа, если бы федеральное правительство во время пандемии неукоснительно следовало всем советам Фаучи, в стране от коронавируса уже умерли бы «700–800 тыс. человек», сообщается на сайте kp.ru.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.