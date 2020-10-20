Трамп назвал идиотами руководителей системы здравоохранения США

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 19 октября, обрушился с резкой критикой на высших чиновников американской системы здравоохранения, в том числе и директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, назвав его деятельность «катастрофой». Глава Белого дома отметил, что уволил бы инфекциониста, если бы это не вызвало столько негатива в прессе. Об этом американский лидер заявил, выступая по телефону перед сотрудниками своего избирательного штаба, сообщил Forbes.

«Люди устали от COVID. Люди говорят: «Да будь, что будет. Только оставьте нас в покое». Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов», — сказал Трамп и добавил, что главный инфекционист «здесь находится уже, типа 500 лет».

Фаучи возглавляет институт с 1984 года, консультируя каждого президента со времен Рональда Рейгана. Глава Белого дома отметил, что рассматривал возможность увольнения чиновника, и хотя каждое появление главного инфекциониста в телевизионном эфире является «бомбой», но «будет еще большая бомба, если его уволить». Трамп подчеркнул, что, если бы американское федеральное правительство следовало всем рекомендациям Фаучи в ходе нынешней пандемии, то в США «было бы 700 тыс. или 800 тыс. смертей».

В то же время, отмечает Associated Press в предвыборном штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена в ответ на такой выпад Трампа в сторону Фаучи заявили, что наука — «лучший инструмент, который у нас есть, чтобы обезопасить американцев, в то время как безрассудное и небрежное руководство Трампа угрожает поставить под угрозу еще больше жизней».

Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так 31 июля, на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей конгресса инфекционист объяснил регистрацию большего числа заражения в США по сравнению с Европой тем, что не все в стране соблюдают жесткие меры по борьбе с COVID-19. В ответ на это американский лидер опубликовал в своем Twitter статистику проведенных в США с начала пандемии тестов на выявление коронавирусной инфекции.