Более 6 млрд рублей потратят на нацпроекты в Томской области

Власти Томской области в 2021 году направят из бюджета 6,3 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Уточняется, что также на софинансирование нацпроектов заложено еще 300 млн рублей.

В целом более 60% расходов региональной казны пойдут на социально-культурную сферу. Речь идет о реконструкции дороги на севере области, строительстве детсадов, дома-интерната в Итатке, школы в Северном Парке, двух спорткомплексов в Колпашеве и Молчанове, а также о закупке лекарств. Об этом пишет РИА «Томск». Согласно проекту, доходы бюджета Томской области в 2021 году запланированы в размере 65,02 млрд рублей, расходы — 66,52 млрд, дефицит — 1,5 млрд рублей.

Напомним, в следующем году в регионе отремонтируют 200 км автодорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Окончательный перечень объектов, ремонт которых будет обязательным, составят по итогам общественных обсуждений. Власти предлагают жителям принять участие в этих мероприятиях.