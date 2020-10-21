Прямой эфир
Сюжет:

Более 6 млрд рублей потратят на нацпроекты в Томской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Томской области в 2021 году направят из бюджета 6,3 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Уточняется, что также на софинансирование нацпроектов заложено еще 300 млн рублей.

В целом более 60% расходов региональной казны пойдут на социально-культурную сферу. Речь идет о реконструкции дороги на севере области, строительстве детсадов, дома-интерната в Итатке, школы в Северном Парке, двух спорткомплексов в Колпашеве и Молчанове, а также о закупке лекарств. Об этом пишет РИА «Томск». Согласно проекту, доходы бюджета Томской области в 2021 году запланированы в размере 65,02 млрд рублей, расходы — 66,52 млрд, дефицит — 1,5 млрд рублей.

Напомним, в следующем году в регионе отремонтируют 200 км автодорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Окончательный перечень объектов, ремонт которых будет обязательным, составят по итогам общественных обсуждений. Власти предлагают жителям принять участие в этих мероприятиях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020