Подмосковье нарастило мощности по производству масок

Московская область существенно увеличила мощности по производству средств индивидуальной защиты. Как отметили в региональном министерстве инвестиций, в области стали производить больше масок и бахил, а также запустили производство респираторов и защитных костюмов.

Так, с конца апреля мощности по производству защитных масок выросли с 600 тыс. до 4,2 млн штук в день. Количество производителей увеличилось с шести до 18.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, которые приводит портал «Подмосковье сегодня», пяти предприятиям выдали субсидии на покупку специального оборудования. Объем госфинансирования превысил 41 млн рублей.

В итоге производство масок было увеличено, а стоимость продукции снижена. Так, одна маска от подмосковных производителей стоит около 4,5 рублей.

Ранее экологи посетовали на то, что новыми загрязнителями окружающей среды, в том числе мирового океана, стали использованные медицинские маски и перчатки.