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Пенсионерку задержали за кражу валюты на 780 тыс. рублей из офиса в Москве

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Полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже денег из офиса, расположенного в центре Москвы. Об этом сообщили в среду, 21 октября, в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

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В полицию обратился 46-летний работник учреждения, которое находится в Орликовом переулке. Мужчина заявил, что крупная сумма в иностранной валюте пропала из сумки в его кабинете. В пересчете на российские денежные знаки ущерб составил 780 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали в Московской области подозреваемую — 65-летнюю жительницу Подмосковья. «Установлено, что женщина пришла в данное учреждение и, воспользовавшись тем, что секретарь отошла, проникла в кабинет. Похитив из сумки заявителя конверт с деньгами, злоумышленница скрылась. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению», — цитирует представителя пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о краже. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

17 октября сообщалось, что мошенники похитили более 675 тыс. рублей у жительницы Якутска.

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