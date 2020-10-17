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Мошенники похитили у пенсионерки из Якутска более 675 тыс. рублей

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Мошенники похитили более 675 тыс. рублей у жительницы Якутска, сообщили в МВД по республике Саха (Якутия) в субботу, 17 октября.

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55-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился юристом обанкротившийся брокерской компании. Мужчина уточнил, работала ли она ранее с ценными бумагами, и сообщил потерпевшей, что в швейцарском банке находится открытый на её имя вклад, где накопилось $58,548 тыс.

«Он предложил помочь вывести их на её счет, но для этого ей нужно оплатить 3 543 доллара в качестве штрафа. Женщина поверила мужчине, так как ранее действительно имела опыт работы с ценными бумагами. Получив на свою электронную почту якобы правовые документы и ознакомившись с ними, она поверила в их достоверность и перевела 240 000 рублей на указанный банковский счет», — рассказали в МВД.

При этом, когда потерпевшая находилась в банке, менеджер-операционист уточнила у нее, знает ли она, кому осуществляет перевод денег. На это пенсионерка ответила, что их своей знакомой.

На следующий день пенсионерке снова поступил звонок. Неизвестный мужчина представился заместителем начальника налоговой инспекции №1 в Москве и пояснил, что для получения денежных средств ей нужно оплатить 13% от суммы, что составляет 635 000 рублей. Они договорились, что она переводит ему 435 тыс. рублей, а «юрист обанкротившейся брокерской компании» переведет 200 тыс. рублей.

Затем пенсионерка сама перезвонила в налоговую инспекцию №1 г. Москвы, где ей сообщили, что там не работает заместитель начальника с таким именем. Потерпевшая, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

16 октября стало известно, что супруги из Удмуртии перечислили мошенникам более 1 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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