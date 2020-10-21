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Журналисты назвали число находящихся в захваченном банке в Грузии человек

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Согласно предварительным данным, в Банке Грузии в Зугдиди, где мужчина захватил заложников, находятся около 40 человек и один нападающий. Об этом сообщили «Известиям» в среду, 21 октября.

Кроме того, «Известия» опубликовали видео, на котором можно разглядеть несколько машин полиции у здания финансовой организации в Грузии. На тротуаре через дорогу собралась толпа людей.

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Ранее в среду премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял телеканалу On.ge, что, по его информации, отделение финансовой организации захватил один человек. Он выразил уверенность, что правоохранительные органы приложат максимум усилий, чтобы мирно урегулировать инцидент.

По данным телеканала «Рустав-2», сотрудники правоохранительных органов эвакуировали граждан с территории в районе улицы Звиада Гамсахурдиа, где находится банк.

О том, что мужчина захватил заложников в банке в Зугдиди, стало известно ранее в этот же день. Отмечалось, что вооруженный человек в маске выстрелил несколько раз и потребовал, чтобы находящиеся в здании люди встали на колени. Один из сотрудников успел нажать кнопку тревоги.

Также говорилось, что злоумышленник разрешил покинуть здание кредитной организации пожилым людям.

Выдвигал ли мужчина требования, неизвестно.

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