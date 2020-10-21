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Все больницы Нижнего Тагила планируют объединить

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начали реформу медучреждений, схема которой предусматривает объединение всех городских больниц. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили два источника в сфере медицины.

Собеседник агентства рассказал, что в Нижнем Тагиле планируют сделать одну главную больницу с филиалами. Обсуждается создание головного предприятия на базе горбольницы № 1 или «Демидовской».

По аналогичной схеме в Свердловской области управляются онкологический и психиатрический диспансеры.

По словам источника ИА «Ура.ру», реформа позволит обеспечить единое управление и сократить расходы.

В конце августа сообщалось, что в Свердловской области идет подготовка программы «Общественное здоровье уральцев», в которую предложено включить 207 мероприятий. Одним из ее направлений станет модернизация инфекционной службы региона.

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